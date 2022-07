На нєдзелю Пасулїяда, мож ше приявиц до ютра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих „Пакт Рутенорум” на нєдзелю 24. юлия, на керестурским базену, першираз орґанизує змаганє у вареню пасулї – Пасулїяду.

Котизация за змаганє виноши 4.000 динари, кажда екипа треба же би мала по 8 членох, а за участвованє достанє пасулю и месо, огрив и прибор за єдзенє (есцайґ, танєри и вареху).

Истого дня, на истим месце, будзе отримане и змаганє у вареню пасулї у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, чийо екипи ше буду змагац и у рамикох керестурскей Пасулїяди, и окреме.

Обчекує ше же на Пасулїяди буду участвовац коло 20 екипи, понеже хвильково з Руского Керестура приявени 11, а у рамикох СБ „Яша Баков” 8 екипи, з тим же число нє конєчне, понеже ше приявиц ище вше мож.

Приявйованє тирва до ютра 22. юлия, при єдних од орґанизаторох Мирослава Виславския на число телефона 062/22-11-73 або при Янкови Хомови на число 065/33-73-006.

Орґанизаторе ше постарали и же би нащивителє нє остали гладни, та пасулю будзе вариц и Йовица Ґецан спред „Винтидж гилу”, хтору годно и купиц, а друженє будзе попровадзене зоз акустичним бендом „Ивица и Фркля”.

За учашнїкох буду обезпечени и награди, а змаганє почнє на 10 годзин.

