На нєдзелю перши Фестивал духовней музики

НОВИ САД – На нєдзелю, 14. Новембра, у просторе Ґимназиї „Лаза Костич“ у Новим Садзе, будзе отримани перши Фестивал духовней музики на котрим буду участвовац хори котри у своїм репертоару пестую духовну музику.

Свою учасц, медзи другима, потврдзели и хор Єврейскей општини Нови Сад „Хашира“, Хор словацкей Еванґелистичкей церкви у Новим Садзе, Камерни хор „Аґапе“ тиж Евенґелистичней церкви зоз Нового Саду, Хор Горватского културно просвитного друштва Єлачич зоз Петровардину.

Орґанизатор того Фестивалу то Здруженє гражданох „София”, а єден з орґанизаторох, Елемир Джуджар, за Рутенпрес гварел же єден од приоритетох у роботи того здруженя то потримованє и розвиванє мултикултуралносци. Тот циль препознала Городска управа за културу и потримала тот проєкт

Здруженє гражданох „София” младе здруженє, алє єй сотруднїки маю капацитети за реализованє, як велї гваря, амбициозней идеї позберац голєм сто учашнїкох у такей єдней програми, гвари Джуджар.

Фестивалска програма у сали Ґимназиї „Лаза Костич“ у Новим Садзе почнє на 19 годзин зоз почитованьом одвитуюцих епидемийних мирох.

Уходнїца за Фестивал кошта 200 динари.

