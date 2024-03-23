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На нєдзелю превентивни препатрунки у Кули, у Керестуре ултразвук за жени

автор Ан. Медєши, Фото Stockio
автор Ан. Медєши, Фото Stockio 15 Опатрене

КУЛА – За жительох кулскей општини, у Дому здравя у Кули, на нєдзелю 24. марца, буду орґанизовани превентивни препатрунки ултразвук першох за жени и ПСА анализа креви у лабораториї за хлопох без дияґностикованих уролоґийних проблемох. За жени з Руского Керестур и Крущичу, ултразвук ше будзе робиц опрез керестурскей Амбуланти, у периодзе од 11 по 17 годзин.

На препатрунок до Кули можу присц особи без дияґнозох, а хтори нє робели анализи за остатнї шейсц мешаци. Источашнє ше буду робиц и превентивни препатрунки на кардиоваскуларни хороти, диябетес и на депресию.

Термини препатрункох у Кули шлїдуюци – Кула и Липар од 8 по 10 годзин, хлопи зоз Крущичу и Керестура од 10 по 12 годзин, Червинка и Сивец од 12 по 15 годзин, док за жени з Керестур и Крущичу, ултразвук ше будзе робиц опрез керестурскей Амбуланти, у периодзе од 11 по 17 годзин.

Зоз кулского Дому здравя наглашую же би ше жени по приходу явели здравственим роботнїком на ултразвуку, пол годзини скорей, пре лєгчейшу орґанизацию роботи, понеже препатрунки тирваю длужей.

З тей нагоди, хлопом хторим потребни превоз до Кули, Месна заєднїца го обезпечи, та сход будзе опрез просторийох Месней заєднїци на 9,30 годзин.

За подробнєйши информациї мож наволац секретара Михайла Пашу на число 060/703-79-44.

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