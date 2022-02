ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 27. фебруара, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва “Тарас Шевченко” у Дюрдьове, будзе отримана Рочна скупшина Дружтва.

Поволани шицки же би пришли и чули цо ше у Дружтве поробело у прешлим року и яки плани за тот рок. Присутни годни винєсц свойо замеркованя и критики, алє и дац суґестиї за лєпше функционованє Дружтва.

Скупштина почнє на 18 годзин.

