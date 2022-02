РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за ярню часци першенства, фодбалере ФК Русин, на нєдзелю 27. фебруара, одбавя остатнє приятельске стретнуце.

Стретнуце будзе отримане зоз коцурску Искру, а почнє на 14 годзин на керестурским Ярашу.

