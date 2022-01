РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Коляк” поволує шицких своїх членох же би присуствовали традицийней рочней Скупштини котра будзе отримана на нєдзелю, 30. януара з початком на 17 годзин у Майсторским доме.

Понеже Скупштина прешлого року нє була отримана, на дньовим шоре плановане подношенє дворочного звиту о дїлованю и финансийох, и плани за наиходзаци рок.

