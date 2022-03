ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 20. марца, будзе турнир у кошарки Три на три у рамикох Спортских бавискох Яша Баков.

Турнир будзе отримани у физкултурней сали Основней школи Йован Йованович Змай, а сход екипох будзе на 8,30 годзин.

