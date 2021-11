На нєдзелю схадзка ОО „Коцурска чутка 2021”, а розписани и пейц наградни конкурси

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре на нєдзелю, 7. новембра, будзе отримана схадзка Орґанизацийного одбору Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка 2021”. Схадзка почнє на 18 годзин, а поволани шицки заинтересовани же би присуствовали.

По словох предсидателя Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайла Фейси, з оглядом на тото же Орґанизацийни одбор „Коцурскей чутки 2021” наишол на завидне одволованє спонзорох, принєсли одлуку о розписованю пейцох наградних конкурсох.

Перши музични и одноши ше на змаганє у шпиваню гумористичних шпиванкох. Можу ше шпивац а капела, наживо або онлайн (зоз посиланьом видео-клипу), соло, дуо або трио, караоки, на матрицу и подобно, а аудиция будзе отримана перши три тижнї у новембру – 7, 14. и 21. новембра од 18 по 22 годзин у Дому култури Коцур.

Други театрални и одноши ше на найуспишнєйше виведзени скеч або стенд-ап наступ. Скечи/стенд-апи мож послац онлайн (зоз посиланьом видео-клипу) по 21. новембер.

Треци подобови конкурс, на теми: 1. Ламачка 2021; 2. Гумористично-сатирична манифестация „Коцурска чутка”. Роботи мож придац Орґанизацийному одбору по 21. новембер.

Штварти ше одноши на змаганє у правеню чардаку з чуткох. Пре пандемийну ситуацию, змаганє у тим традицийним дзецинским бависку отрима ше даскельо днї пред Централну манифестацию, а публики будзе приказане на видео-биму 27. або 28. новембра у Велькей сали Дома култури Коцур и, як визначел проф. др Михайло Фейса, на шицких дружтвених мрежох.

Пияти ше одноши на традицийне змаганє „Коцурскей чутки” – на вибор найдлугшей чутки тогорочней ламачки. Чутки-кандидати мож принєсц до Дому култури по 21. новембер, а меранє чуткох тиж будзе приказане на видео-биму у Велькей сали Дома култури и дружтвених мрежох.

Найлєпших на каждим зоз пейцох обявених конкурсох виберу одвитуюци фахово жириї, а награди буду уручени на Централней манифестациї остатнього викенду у новембру.

