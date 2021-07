КОЦУР – У рамикох 30. Спортских бавискох „Яша Баков” на нєдзелю, 25 юлия, будзе отримани турнир у одбойки на писку на Паличу.

Сход екипох на 8,30 годзин.

