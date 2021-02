На нєдзелю у Беркасове „Винияда“

БЕРКАСОВО – На нєдзелю, 14. фебруара, на швето Святого Трифуна, защитнїка винїцох и винїцарох, будзе отримана традицийна туристична манифестация „Сримска винияда“, алє у зменшаним обсягу пре пандемию вируса корона.

Як гварел Зоран Видович зоз орґанизациї манифестациї, прикладнїки вина за оценьованє буду примани на нєдзелю од 9 по 14 годзин у Месней заєднїци, а потим енолоґ Зоран Шапоня оценї вина.

Обчекує ше менше число змагательох углавним зоз општини Шид и околїска, а нє будзе анї шветочней вечери з преглашованьом побиднїкох у ресторану „Далас“ як цо було роками пред тим.

