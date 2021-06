ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на нєдзелю 27. юния, будзе отримана Перша св. Причасц.

На Служби Божей, з початком на 10 годзин, Святу Тайну Причасци примя 15 школяре другей и трецей класи, од того пейц дзивчата и дзешецме хлапци.

Першопричаснїки и їх родичи ше дзень скорей Першей причасци буду мац нагоду висповедац.

