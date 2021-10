СТАРИ ВЕРБАС – У церкви Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше на нєдзелю, 17. октобра, будзе преславени Кирбай.

З нагоди означованя храмового швета нєшка, соботу, на 18 годзин у старовербаскей церкви будзе служене Кирбайске всеночне.

Архиєрейска Служба Божа на нєдзелю почнє на 11 годзин.

Того року будзе отримана и вашарска часц Кирбаю, зоз почитованьом епидемийних мирох.

