На нєдзелю формованє Орґанизацийного одбору и роботних целох Коцурскей чутки

КОЦУР – По словох предсидателя Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайла Фейси, поволани шицки почитовательки/почитователє гумора и сатири же би пришли вжац учасц на формованю Орґанизацийного одбору и роботних целох Коцурскей чутки 2021 на нєдзелю, 23. мая, на 20 годзин.

Понеже Медзинародни фестивал гумора и сатири Коцурска чутка/Куцурски клип/Kuczorai csutka/Kucura Corncob постал бренд реґиона, як визначел др Фейса, жадаю го орґанизовац на найвисшим можлївим уровню.

Пре процивпандемийни мири схадзка ше отрима у Велькей сали Дому култури Коцур.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)