РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 20. юния, у Марийовим святилїщу Водици, будзе означени Школярски дзень.

Як и звичайно, тот дзень ше орґанизує як подзекованє за успишно закончени школски рок. Служба Божа будзе на 11,30 годзин, а присутним будзе пририхтане почасценє.

Поволани шицки школяре, студенти, їх родичи и други вирни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)