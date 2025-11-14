Рутенпрес

На нєшкайши дзень, 15. новембер

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 20 Опатрене

na njeskajsi dzenj 15. november

На нєшкайши дзень, 15. новембер,

15. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень вишло перше число нєшкайших дньових новинох Дневник.

1492 – Моряк Кристофер Колумбо направел призначку о хаснованю догану медзи америцкима Индиянцами, цо перши писани документ о тей рошлїни, хтора пошвидко освоєла швет.

1577 – Анґлийски гусар и адмирал Френсис Дрейк почал драгу коло швета, хтору закончел за три роки.

1738 – Народзел ше астроном Фредерик Вилиям Гершел (Гановер, Святе римске царство, 15. новембер 1738 – Слау, Зєдинєне Кральовство, 25. авґуст 1822), хтори пренашол Уран, седму планету Слунковей системи, виробел свойочасово найвекши телескоп на швеце.

1846 – Народзел ше писатель Йован Ґрчич Миленко (Черевич, 9. децембер 1846 – Черевич, 29. май 1875), романтичарски поета познати як Фрушкогорски соловей.

1862 – Народзел ше писатель Ґерхарт Гауптман (Оберсалцбрун, Пруска, 15. новембер 1862 – Агнетендорф, Польска, 6. юний 1946), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1912. року.

1942 – У илеґалней друкарнї у Новим Садзе у Другей шветовей войни друковане перше число Шлєбодней Войводини. Од 1. януара 1952. року назва новинох пременєна на Дневник.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Меновани члени шицких штирох одборох

Промоция нових виданьох на „Костельниковей єшенїˮ

Акредитовани семинар за дириґентох будзе нєшка и ютре

Уклада ше до безпечносци школох у Войводини

Видрукована нова кнїжка Меланиї Римар