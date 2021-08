На оглядним полю вельо нащивительох

РУСКИ КЕРЕСТУР − Традицийно, под час манифестациї Днї керстурскей паприґи, паприґаре з валалу, паприґаре з околних местох, промотере репроматериялу, защитаре и одкупйоваче, зишли ше и на терену, а того року обишли лєм єдно оглядне польо.

Красне и вельке число нащивительох обишли парцелу засадзену зоз домашню керестурску сорту паприґи, власнїка Зденка Дюрчянския дзе свойо прикарми рекламовала компания Тимак аґро.

Сумираюци упечатки, по словох фаховцох, орґанизаторох, домашнїх и нащивительох, заключене же укладаня того року були значно векши пре подрагшанє шицкого, хаснованє защитних средствох интензивнєйше пре хвильово обставини, урожай годно обчековац у просекових вредносцох, а затераз остава почекац початок сезони и интензивного одкупу, а остава потанє чи то годна випровадзиц цена котра потераз ище нєформована.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї на тим ЛИНКУ.

