На озерку Власни печац младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце у природи Власни печац младих будзе отримане нєшка на озерку у Руским Керестуре, у орґанизациї часопису МАК и Здруженя Пакт Рутенорум.

Даскельо млади авторе представя свою поезию и прозу, а литература будзе попреплєтана зоз музичнима точками.

Тиж так, будзе и вистава фотоґрафийох и других роботох младих авторох зоз вецей местох хтори були представени у часопису МАК.

Програма почнє на 18 годзин, а поволани шицки заинтересовани.

Власни печац младих отримує ше з потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и НВУ Руске слово.

