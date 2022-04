На Општинским з биолоґиї осем дипломи

ЧЕРВИНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општинске змаганє з биолоґиї за школярох основних школох кулскей општини отримане 10. априла у Червинки, а на нїм участвовали и 12 школяре зоз висших класох ОШ Петро Кузмяк и освоєли осем дипломи.

Медзи змагателями зоз 5. класи София Симунович завжала перше место, Валентина З. Гарди друге, Ксения Катрина треце место. У катеґориї 6. класи Максим Катона бул перши, Каролина Пап и Лана Шомодї освоєли друге место.

Спомедзи учашнїками зоз 7. класи школярка Тияна Бучко посцигла 83 боди и перше место як найлєпша медзи шицкима учашнїками зоз тей класи, док Яна Варґа тиж у тей катеґориї була треца. Змагали ше ище зоз 7. класи Андрей Рац, а зоз 8. Емина Бики, Матея Папуґа и Анита Чизмар.

Школярох за змаганє рихтала наставнїца Єлена Шомодї, а по єй словох, то вельки успих керестурских школярох же завжали верхнї места, так же ше рихтаю и за дальши ступень, т.є. за окружне змаганє.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)