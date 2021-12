На Педаґоґийним факултету у Зомборе и по руски

ЗОМБОР – Делеґация Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) нащивела Педаґоґийни факултет у Зомборе, пре обновйованє настави на руским язику, и утвердзованє напрямкох дальшей промоциї факултету и медзисобного сотруднїцтва, понеже як нєдавно утвердзене, кадри спомнутого факултету нєодлуга буду дефицитарни у рускей заєднїци.

Спред НС у Зомборе були – предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма и державни секретар при Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, секретар НСРНМ Таня Арва Планчак, членїца Одбору за образованє при НСРНМ Любица Няради и докторанд историї Саша Сабадош, а приял их декан Педаґоґийного факултету Саша Маркович.

Делеґация НСРНМ представела потреби у рускей заєднїци за кадрами учительох и воспитачох, та начално посцигнута и догварка, же уж од октобра штверо терашнї студенти рускей националней припадносци буду мац можлївосц слухац и даскельо курси предметох методики, язика и литератури руского язика, та же по законченю їх дипломи буду богатши за тот додаток, а прецо вони буду квалификовани и за роботу нє лєм у сербских, алє и руских образовних институцийох.

То ше будзе одношиц и на новоуписаних студентох, а дальше сотруднїцтво зоз факултетом ше предлужи зоз промоциями по школох дзе ше образую Руснаци, цо добре и за факултет пре нєдостаток студентох. Часц настави по руски би требали викладац фаховци зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, алє преподаваня и испити би були на матичним Педаґоґийним факултету.

Най здогаднєме, така пракса настави була актуална до 2006. року, и велї ґенерациї потамаль мали нагоду слухац наставу и на руским язику.

