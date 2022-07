На першей Пасулїяди побиднїцка екипа „Руски културни центер Iˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 24. юлия, успишно отримана перша Пасулїяда, на хторей жири за найсмачнєйше уварену пасулю преглашел екипу „Руски културни центер Iˮ зоз Нового Саду, у составе – Мирослав Загорянски, Марко Шашороґа, Владимир Иван, Никола Ґайдош и Мирослав Фейди, а побиднїцка екипа участвовала у рамикох Спортских бавискох „Яша Баковˮ.

Змаганє, у орґанизациї Здруженя „Пакт Рутенорумˮ, отримане на керестурским базену пред вельким числом нащивительох, а у вареню пасулї змагали ше вкупно 24 екипи.

Од 24-ох приявених екипох, 7 екипи ше змагали у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, вєдно зоз 16 екипами хтори були у рамикох керестурскей Пасулїяди, та спрам того додзелєни два треци места, єдно друге и єдно перше место. Друге место освоєла екипа „СД Русинˮ з Руского Керестура, а треци места припадли двом екипом – екипи „Беґелянциˮ зоз Руского Керестура и екипи „КУД Тарас Шевченкоˮ зоз Дюрдьова.

Пасулю оценьовал жири у составе – Янко Николич Йоне, Йовица Ґецан и Олена Виславски, а найлєшпа екипа попри побиднїцкого погара, медальох и дипломох достали и котлїк за варенє пасулї зоз сталком, полну кошарку рижних присмачкох и желєняви за варенє пасулї.

Орґанизаторе ше постарали и за нащивительох хтори нє участвовали на змаганю, та пасулю могло купиц и при Йовицови Ґецанови спред „Винтидж гилу”, а за добру атмосферу заслужни бул акустични бенд зоз Кули „Ивица и Фркля”.

Попри змаганя у вареню, отримана и змагательно-забавна програма у хторей ше мерало моци у поцагованю штранґу, а числени нащивителє после полудньованя пасулї ошвиженє поглєдали у купаню на базену.

(Опатрене 365 раз, нєшка 365)