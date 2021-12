ШИД – На Площи култури на пияток, 31. децембра з початком на 11 годзин, будзе отримана новорочна журка за дзеци.

Орґанизатор Културно-образовни центер дзецом порихта шпиванки, бависка, лакотки, а дзецинске вешелє будзе закончене з огньометом.

