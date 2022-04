На пияток будзе промоция „Мацеровей рускей кухаркиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 22. априла, на 18 годзин у ресторану „Червена ружа“, у Руским Керестуре будзе отримана промоция кнїжки „Мацерова руска кухарка“, котра вишла у виданю НВУ „Руске слово“.

На промоциї буду бешедовац авторки и часц тиму Мацеровей рускей кухарки – авторка и редакторка виданя Блажена Хома Цветкович, коавторка и главна у пририхтованю єдлох Любица Няради, авторка фотоґрафийох Ивана Медєши, як и директор НВУ „Руске слово” и ношитель проєкта Борис Варґа.

Кнїжка понука нє лєм рецепти, алє дава и историйни прегляд и толкованє о тим у яких ше нагодох и у котрих рочних часцох єдло одредзени руски єдла, як и детальни приказ святочного столу за Крачун, Вельку ноц, Кирбай и дисновтор.

Кухарку зоз розкошнима фотоґрафиями, грубима рамиками и зоз вецей як 90 рецептами руских єдлох мож купиц по цени од 1.500 динари, а подробнєйше о тим дзе мож купиц кнїжку и под хторима условиями, мож пречитац на ТИМ ЛИНКУ.

