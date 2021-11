На пияток будзе схадзку УО Дружтва за руски язик

НОВИ САД – Седма схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе отримана на пияток, 3. децембра, на 11 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

На дньовим шоре, у першей часци, буду розпатрани активносци Дружтва медзи двома схадзками, програма Дружтва за 2022. рок и програма 31. Дньох Миколи М. Кочиша.

У другей часци схадзки, котра почнє на 12 годзин, будзе представени Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 27, кнїжка Блажени Хома Цветкович Язични аларм Поради з язика и Мултиязични часопис НОВИ МОСТ 5-6 (2020) и 7 (2021).

На схадзки обовязне ношенє маскох и притримованє процивепидемийних мирох.

