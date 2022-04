РУСКИ КЕРЕСТУР – На явних поверхносцох у општини Кула, на пияток 29. априла и на соботу 30. априла, будзе ше окончовац пирсканє процив клїщарох.

Третман будзе окончени у складзе зоз хвилю, а препарат хтори ше будзе хасновац на бази активней супстанци Делтаметрин и токсични є за пчоли, та ше пчоларох совитує же би примерковали.

Дїйство препарату тирва єден дзень.

