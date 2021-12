На пияток Крачунски вашар у школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийно, у орґанизациї ОШШ зоз домом школярох, будзе отримани Крачунски вашар, котри ма першенствено гуманитарни гарактер, а по його законченю будзе одлучене же дзе ше унапрямя назберани средства. Вашар будзе пияток 17. децембра, почнє на 11,30 годзин, а почитуюци процивепидемийни мири, отрима ше у школским дворе.

Векшину виложених и понукнутих продуктох за предаванє виробели школяре зоз своїма наставнїками и професорами, а поволани родичи и шицки други заинтересовани же би допринєсли тей акциї.

