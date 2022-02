На пияток мемориялна вистава Ярослава Папа

НОВИ САД – На пияток, 4. марца, у Покраїнским заводу за защиту природи, будзе отворена мемориялна вистава фотоґрафийох нашого познатого фотоґрафа Ярослава Папа (1957-2021) под назву „Око шицких нас”.

Пред самим отвераньом вистави, котре заплановане за 12 годзин, будзе приказани документарни филм „Ярослав Пап – фотоґраф природи” котри зняла Радио-телевизия Войводини 2001. року.

Виставу отвори о. д. директорка Заводу Наташа Сарич, у улїци Радничка 20а, а шицки присутни муша почитовац предписани епидемийни мири.

