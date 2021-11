На пияток перши концерт Мишаней младежскей шпивацкей ґрупи

КОЦУР – На пияток, 19. новембра, з початком на 20 годзин, будзе отримани перши концерт Мишаней младежскей шпивацкей ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура.

По словох коцурских младих, жадали публики одшпивац даскельо писнї зоз їх уж познатого репертоару, а шицки котри буду провадзиц концерт, буду мац нагоду чуц и госцох зоз других рускох местох.

Пре пандемийну ситуацию, концерт будзе отримани онлайн, прейґ Ют`юб каналу КУД „Жатва”.

Орґанизаторе поволали шицких же би препровадзели жимни єшеньски вечар у цеплим обисцу, зоз руску шпиванку наших младих.

