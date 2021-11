На пияток почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация Костельникова єшень, почина на пияток 5. новембра, а културни змисти буду отримовани того и шлїдуюцого викенду, од 5. по 14. новембер, у Руским Керестуре, Кули, Коцуре и Дюрдьове.

Манифестация почнє на пияток 5. новембра зоз промоцию нових кнїжкох и стретнуцом зоз нашима писателями у керестурскей Школи Петро Кузмяк од 12 годзин, а истого дня, на 17 годзин и 30 минути у Доме култури будзе отворена вистава фотоґрафийох и малюнкох визуалного уметнїка Ярослава Планчака з Руского Керестура.

Потим, од 18 годзин, у Хорскей сали, будзе отримана промоция нових кнїжкох НВУ Руске слово, та на тот завод буду представени кнїжки – Розгварка з виками Михала Рамача, Розваляни салаши Янка Сабадоша, Статї и есеї Мирона Жироша, Женоблоґия Ясмини Дюранїн, Язични аларм Блажени Хома Цветкович, Зборнїк роботох зоз пиятей науковей конференциї младих вецей авторох, сликовнїци за дзеци Карусел авторкох Ксениї Варґа, Ани Варґа и Агнети Бучко Папгаргаї, сликовнїци за дзеци Кухня векшей ґрупи авторох, як и кнїжка поезиї Трава, прах Ирини Гарди Ковачевич.

После промоциї кнїжкох, за 20 годзин запланована проєкция филма 20 роки Дньовки, як и промоция зборнїку литературних и визуалних творох Дньовка – два декади 1998 – 2017 хтори буду отримани у Младежским доме, у просторийох Здруженя Пакт Рутенорум.

Шлїдуюцого дня, соботу 6. новембра, на 19 годзин у Голу Дому култури, будзе отримана вистава фотоґрафийох зоз наградного фото-конкурсу у рамикох Дньовки, на тему Без цензури, а истого вечара, на 20 годзин, будзе и централна програма манифестациї за младих Дньовка, на хторей ше през 17 точки представя млади з Керестура, Коцура, Шиду, Дюрдьова и Миклошевцох. Нєдзеля, 7. новембра, резервована за промоцию нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями у Дюрдьове у КУД Тарас Шевченко, хтора почнє на 18 годзин.

Шлїдуюцого викенду, у рамикох манифестациї, на пияток 12. новембра од 18 годзин у Руским доме у Коцуре, будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями, док традицийне Стретнуце рецитаторох з наших руских местох Михайло Зазуляк, будзе на соботу 13. новембра у Школи Петефи бриґада у Кули.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)