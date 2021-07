На пияток почина Турнир у малим фодбалу 3 на 3

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року у Руским Керестуре будзе орґанизовани Турнир у малим фодбалу 3 на 3, хтори почнє 30. юлия, а екипи мож приявиц по 29. юлий кед ше отрима вицагованє парох.

Змаганя ше будзе отримовац у Старей школи, а найлєпши достаню и богати награди – награда за перше место виноши 100 евра и ґайба пива, за друге место 60 евра и палєнка, а трецопласовани достаню 40 евра.

Котизация по екипи виноши 25 евра, а приявиц ше може кажде, без огляду на роки понеже, як гваря орґанизаторе, циль Турниру друженє вецей ґенерацийох през спорт.

За вецей информациї мож ше явиц Деянови на число телефона 063/407-909 або Яникови на число 065/3373-006.

