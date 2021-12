На пияток премиєра представи за дзеци „Мешацово слизи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур на пияток, 10. децембра премиєрно будзе виведзена представа за дзеци зоз циклусу „Вандровкаш”, робена по сказки „Мешацово слизи” Ирини Гарди Ковачевич, у режиї Владимира Надя Ачима, хтору спред Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” одбави Емил Няради.

Представа почнє на 11,30 годзин, а уход шлєбодни.

То друга представа за дзеци у рамикох тогорочного Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, хтори урядово закончени, алє ше дзецински представи аж тераз бави, пре проблем хтори бул зоз зогриваньом у Доме култури. Було заплановане же ше одбави уж виводзену представу „Голубица”, тиж зоз проєкту „Вандровкаш”, медзитим, понеже термини дзецинских представох були преложени, було часу и за поставянє новей представи.

