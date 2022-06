ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на пияток з початком од 20 годзин будзе премиєрно приказана представа „Меркуй жени”, Андрея Курейчика, хтору порихтала драмска секция дюрдьовского Дружтва, а режирал ю Янко Лендєр.

Уходнїца будзе коштац 200 динари. Ґлумци поволую шицких же би пришли опатриц представу и упознац ше зоз животом главних юнакох – Марисабел, Сержа, Лулу и Жаклин.

