На пияток у Бикичу будзе роботня за дзеци „Кухня то школа”

НОВИ САД/БИКИЧ ДОЛ – На пияток, 3. юния, на 16 годзин у Бикич Долу, отрима ше роботня по проєкту „Кухня то школа” и промоция популарней сликовнїци и вифарбйованки „Кухня”.

У рамикох промоциї сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня”, єдна з авторкох и редакторка часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар дзецом отрима роботню, зоз котру годни збогациц свойо знанє о кухнї и о руских єдлох.

У сликовнїци „Кухня” поучни и франтовлїви писньочки сениорох руских творох за дзеци написали Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї, Юлиян Пап, Мелания Римар и Оксана Мудри Недич. Илустрациї сликовнїци и вифарбйованки креирала Мария Ковачевич.

