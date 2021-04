РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка 23. априла у парохиї Святого о. Миколая означи ше швето Великомученика Георгия, у народзе познате як Дзуря.

З тей нагоди у нашим Святилїщу Водици на 10 годзин ше будзе служиц Служба Божа зоз пошвецаньом жита.

У Катедралней церкви ше буду служиц на 7,15 годзин Утриня, после нєй Служба Божа на 8 годзин и вечарша Служба Божа на 19 годзин.

