На пияток у Коцуре акция одношеня рошлїнского одпаду

КОЦУР – У населєних местох општини Вербас тирва акция одношеня рошлїнского одпаду, а на пияток, 10. децембра, акция будзе запровадзена и у Коцуре.

По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, у першей тогорочней акциї одношиц буду одпад рошлїнского походзеня и лїсце. До тей катеґориї нє спада одпад од польопривредних продуктох.

Рошлїнски одрутки можу буц запаковани до було яких мехох, шкатулох, лєбо повязани до снопчкох, же би роботнїки Дїловней єдинки „Чистота” цо лєгчейше и ефикаснєйше окончели свою роботу. Як наглашене, рошлїнски одпад нє шме буц розтрешени.

Акция одношеня одпаду почнє на 7 годзин. У случаю же, пре технїчни причини, даєдним гражданом нє будзе однєшени рошлїнски одпад, можу ше явиц до Дїловней єдинки „Чистота” на телефон 021/ 706 083.

