На пияток цаловечарши концерт РКЦ

НОВИ САД – У рамикох преслави 75. рочнїци Руского културного центру на пияток, 17. децембра, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе будзе отримани цаловечарши концерт.

Концерт под назву „75 роки з вами” почнє на 20 годзин.

Отримованє концерту односни преслави помогли Городска управа за културу городу Нового Саду, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)