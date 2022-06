На пияток швето, на нєдзелю школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето рождества Йоана Хрестителя, у народзе волане Яна, означи ше 24. юния зоз Службами Божима на 8 годзин у церкви, на 10 годзин у Водици и на 19 годзин у церкви.

З оглядом на тото же ше уж традицийно на Яна означує и школярски дзень, як подзекованє за закончени школски рок, на нєдзелю, 26. юния, у Водици будзе орґанизовани школярски дзень зоз дзецинску Службу Божу на 11,30 годзин, а Служби у церкви буду на 10 и 19 годзин.

На школярски дзень поволани школяре основних и штреднїх школох, та студенти и родичи школярох.

