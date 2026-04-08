На пияток ше означи рочнїца Штефана Чакана

НОВЕ ОРАХОВО – Школяре хтори уча руски язик як виборни предмет у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове, вєдно зоз наставнїцу Таню Дудаш, на пияток, 10. априла означа 104-рочнїцу од народзеня Штефана Чакана. Нащивя його гроб на руским теметове и улїчку у Орахове хтора ше вола по нїм.

Штефан Чакан, народзени 10. априла 1922. року у Руским Керестуре. Познати є у нашим народзе же попри проф. Гавриїла Г. Надя, др Мафтея Виная, Яши Бакова и других бул єден з перших професорох рускей Ґимназиї 1945. року у Руским Керестуре. Аґроном по фаху, Штефан Чакан бул културни дїяч, новинар, публициста и писатель. Бул редактор дзецинского часопису „Пионирска заградака”, робел у Рускей редакциї Радио Нового Саду як редактор емисийох за валал, а потим, 1972. року прешол до „Руского слова” у Новим Садзе на место редактора.