На пияток XII схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала XII схадзку локалного парламенту котра будзе отримана на пияток, 22. октобра.

За схадзку предложени дньови шор зоз 15 точками, о котрих одборнїки того дня буду розправяц.

Медзи предложенима точками и Предклад рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми општини Вербас за 2021. рок, два точки облапяю Предклад одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о правох на финансийну потримовку фамелийом з дзецми предкладачох Општинскей ради општини Вербас и одборнїка Ґорана Роґановича. Єдна з точкох и Предклад ришеня о преривки мандату окончователя длужносци директора ЯКП „Стандард” Вербас, як и Предклад ришеня о менованю окончователя длужносци директора спомнутого подприємства.

Схадзка почнє на 10 годзин, а будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)