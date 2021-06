На пол ноци почало приявйованє за 3.000 динари за вакцинованих

БЕОҐРАД – Приявйованє за помоц гражданом у суми 3.000 динари, котри по 31. май прияли голєм єдну дозу вакцини, почина нєшка од пол ноци односно, од 1. юния.

За помоц ше можу приявиц шицки державянє Сербиї старши од 16 рокох, котри на териториї жеми, заключно зоз вчерайшим дньом, достали голєм єдну дозу вакцини, надпомнул министер финансийох Синиша Мали и додал же ше приявйовац будзе прейґ сайту Управи за трезор на адреси pmi.trezor.gov.rs.

Мали гварел же ше жада цо скорей розвиц колективни имунитет и же би цо скорей цо векше число гражданох прияло голєм єдну дозу вакцини процив Ковиду-19, праве прето ше и вишло зоз тим предлогом же би ше наградзело шицких тих котри прияли голєм єдну вакцину.

Приявйованє будзе єдноставне, исте як и за помоц у суми 30+30 евра, гварел Мали и додал же процес приявйованя будзе тирвац по 15. юний, а на пияток, 4. юния, почнє и приявйованє прейґ телефона.

Мали визначел же ше пензионере нє муша приявйовац за тоту файту помоци, алє потребне же би ше приявели хаснователє социялней помоци.

Вон поволал гражданох котри ше вакциновали най вихасную тоту нагоди и най ше приявя за 3.000 динари, бо то, як гварел, награда же помагаю держави у намири же би вибудовала колективни имунитет.

Мали тиж визначел же тирва треци пакет помоци котри Влада Сербиї дефиновала же би помогла привреди и жительом.

