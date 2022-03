На помоц України красне одволанє, збера ше и надалєй

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Прешлей нєдзелї, 6. марца, по препоруки владики Георгия, у парохийох нашого владичества зберало ше пенєжни прилоги за тих цо страдаю у воєних зраженьох на України. Вєдно назберане 485.645 динари.

По словох директора Каритасу нашей епархиї о. Владислава Варґу, шицки, та и найменши парохиї ше наисце крашнє и щедро одволали и подаровали свойо прилоги векшином до дзвончка на Службох Божих, а у Руским Керестуре и на парохийни уряд.

Керестурска найвекша парохия назберала вєдно 130.500 динари, Кула 49.410, вербаски парохиї св. Владимира 16.000, а Покрови 28.000. Вирни у Коцуре даровали 56.000, у Новим Садзе 68.965 динари, Индїя 45.060, у Сримскей Митровици 40.000.

У бачинскей парохиї назберане 8.210 динари, у Шидзе 10.000, Беркасово–Бикич 20.000, у Вершцу 6.000 и у Марковцу 8.000 динари.

У Руским Керестуре пенєжну помоц вирни и далєй приноша на парохию, та мож и надалєй ту даровац свой прилог гоч кеди у тижню, у Новим Садзе ше почало зберац помоц и у намирнїцох. Пенєжни прилог тиж мож уплациц и на рахунох Caritas Srbije, donacija, račun: 220-112163-96 и на рахунок парохиї Grkokatolička parohija sveti Otac Nikolaj, Ruski Krstur 160 –521416 – 50.

Внєдзелю назберани пенєжни прилоги уж уплацени на рахунок централного Каритасу Сербиї котри ше анґажовал и орґанизовал зберанє помоци. На шлїдуюцу нєдзелю ше до тей акциї уключа и други католїцки владичества у Сербиї.

