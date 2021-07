РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох будзе отримана на пондзелок 2. юлия, прейґ Зум апликациї, а почнє на 19,30 годзин.

На схадзки ше будзе розпатрац Розподзельованє средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох за 2021. рок.

