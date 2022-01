ЗОМБОР – У рамикох означованя 17. януара, Националного швета Руснацох у Републики Сербиї, на пондзелок на 11 годзин будзе одкрита спомин-плоча пошвецена декрету о насельованю Руснацох на простор нєшкайшей Войводини, котри подписани 17. януара1751. року у Ґрашалковичовей палати у Зомборе.

Ґрашалковичова палата ше находзи у Змай Йововей улїци, при Музею подунайских Швабох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)