КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Циклонизация” АД Нови Сад, на пондзелок 23. мая, окончи хемийни третман процив клїщох на явних поверхносцох териториї општини Кула.

У пирсканю клїщох будзе хасновани препарат Aqua-K-Othrine, зоз активну субстанцу делтаметрин, чийо дїйство тирва єден дзень.

Препарат отровни за пчоли, та компетентни апелую на пчоларох же би адекватно защицели свойо кошнїци.

