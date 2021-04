КОЦУР – Понеже ше, як преноши општински сайт, од 19. априла образовни процес ознова будзе окончовац у школских учальньох, од министра просвити Бранка Ружича директором школох сцигнул допис у котрим наведзени напрямки за оценьованє школярох.

Барз важне же би ше настава и оценьованє орґанизовало так же би школяре и наставнїки нє були додатно обтерховани, суґеровал министер Ружич, и поручел же би наставнїки поважно плановали усмени и писмени преверйованя знаня.

Пре нєвигодну епидемийну ситуацию шицки школяре, окрем наймладших основцох, були поцагнути зоз учальньох и настава ше одвивала виключно на далєкосц.

По моделу од 1. септембра, младши основци наставу буду мац по ґрупох и скрацено, алє до школи буду ходзиц кажди дзень. Висши класи основней школи наставу буду провадзиц комбиновано – єден дзень у школских учальньох, а други дзень з дому. Зоз коцурскей школи сообщене же ше настава будзе одвивац по утврдзеним розпорядку ґрупох А и Б, з почитованьом епидемийних мирох. Настава почина на 14 годзин, а на пондзелок до школи приходзи ґрупа А.

