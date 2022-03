На пондзелок Општинска смотра рецитаторох у Крущичу

КРУЩИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Крущичу на пондзелок, 14. марца, будзе отримана 54. Општинска смотра рецитаторох кулскей општини, котри вибрани на месних смотрох.

На Општинскей смотри „Максим Єкнич” у Крущичу ше у трох возростох буду змагац 30-еро рецитаторе – тринацецеро з Кули, осмеро з Руского Керестура, шесцеро зоз Червинки и по єдно зоз Крущичу, Липару и Сивцу.

Селектор смотри будзе ґлумец Сербского народного театру Миодраґ Петрович, а госц смотри писатель Веселин Миличевич.

Општинска смотра у сали КУД „Крущич” (у Доме култури) у Крущичу на пондзелок почнє на 18 годзин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)