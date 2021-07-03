На пондзелок починаю язични роботнї на Штранду

НОВИ САД – Манифестация „Под корунами на Штранду” почина на пондзелок, 5. юлия, а будзе тирвац по 31. юлий на новосадскей плажи Штранд. На роботньох, медзи иншим, дзеци од 5 до 12 роки буду учиц по руски.

Роботнї ше буду отримовац кажди роботни дзень од 19 до 20 годзин у библиотеки на Штранду, на нїх маю право участвовац дзеци котри нє знаю бешедовац язик котри ше того тижня виучує, а кельо научели буду мац нагоду превериц у соботовим квизу.

На початку тогорочней манифестациї перше буду отримани роботнї ученя нємецкого и словенацкого язика, а потим тидзень руского язика, од 19. по 23. юлий. Остатнього тижня годно научиц и знаковни язик.

Того року буду орґанизовани и роботнї за младих од 13 по 19 роки, дзе од 5-30. юлий буду мац интензивни курс румунского язика.

Квиз ше каждей соботи будзе отримовац на локалитету Рим при Беочину, о чим ше вецей мож информовац на Фейсбук боку манифестациї.

Покровитель манифестациї Город Нови Сад односно городска Управа за културу, орґанизатор Герор Медия Понт, а потимую ю числени партнере.

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