РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 14. фебруара, пионире Фодбалского клубу (ФК) Русин одбавя штири приятельски стретнуца процив своїх парнякох зоз ФК ЦФК з Вербасу.

Змаганя одбавя дзеци народзени од 2009. по 2014., стретнуце почнє на 14,30 годзин и будзе тирвац по 14,50 годзин.

Фодбалске стретнуце будзе отримане у Спортскей гали у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)