На пондзелок у Керестуре будзе акция добродзечного даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Червени криж Кула тих дньох орґанизує акцию добродзечного даваня креви у нашей општини, а у Руским Керестуре акция будзе на пондзелок, 27. юния.

У театралним клубу Дома култури у Червинки акция даваня креви будзе наютре, 23. юния, у термину од 8 по 12 годзин, у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур будзе отримана на пондзелок, 27. юния, у термину од 8,30 по 11 годзин, а истого дня, пондзелок, 27. юния, акция будзе отримана и у Крущичу од 12 по 13 годзин, тиж у просторийох Месней заєднїци.

