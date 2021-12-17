На попусту и нови кнїжки

НОВИ САД – На попусту, котри НВУ „Руске слово” орґанизовала з нагоди наиходзаацих шветох, а котри тирва по 24. децембер, находза ше и нови кнїжки котри тих дньох видруковани. Єдина кнїжка на котру ше попуст НЄ одноши то Руски християнски календар за 2022. рок.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, а електронски каталоґ 125 кнїжкох и виданьох мож превжац на тим линку (у ПДФ формату).

Кнїжки годно купиц у представительствох НВУ „Руске слово” :

У Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, на трецим поверху пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Якимови Гардийови на телефон моб: 064 36 996 73.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

За купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2022. року. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2022. рока.

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