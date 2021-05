На попусту лєм за два днї предани понад 200 кнїжки „Руского слова”

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – На попусту 9. и 10. мая 2021. року предани 212 кнїжки з Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”.

Уж традицийни вельки попуст бул 30 одсто на шицки кнїжки НВУ „Руске слово”, а отримани є з нагоди за Дня Европи и за керестурски Кирбай.

На штанду НВУ „Руске слово” на Кирбаю у Руским Керетсуре предани понад 100 кнїжки, углавном ше добре предавало виданя од того и прешлого року и кнїжки за дзеци.

Векшина кнїжкох коштала 210 динари, а нови єдно-дводньови попусти будзе и през лєто, на фестивалох и за швета. Точни датуми зме нє у можлївосци обявиц пре едипемиолоґийни мири котри на моци.

До конца рока Видавательна дїялносц НВУ „Руске слово” рихта ище понад 10 нови наслови.

